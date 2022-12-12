Эксклюзив 12 декабря 2022, 09:45 Пожару у ТЦ в Балашихе присвоили третий ранг сложности — источник Источник «360»: пожару у ТЦ «Стройпарк» в Балашихе присвоили третий ранг сложности

Читать 360tv в

Пожару у торгового центра «Стройпарк» в подмосковной Балашихе присвоили третий ранг сложности, сообщил источник «360». По его данным, огонь все-таки распространился на первый этаж ТЦ.

Собеседник «360» рассказал, что спасатели получили информацию о возгорании в микрорайоне Саввино на улице Пригородной, 92, в 08:33. На открытой площадке возле торгового центра загорелись стройматериалы. Огонь распространился на 200 квадратных метров.

Реклама

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области подчеркнули, что пожар случился не в самом ТЦ, а возле него, адрес не уточнялся.

Реклама

По предварительным данным, никто не пострадал, написал Telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на экстренные службы. Персонал торгового центра эвакуировали.

Уже появились кадры с места происшествия — над ТЦ поднимается густой дым, также виден открытый огонь.