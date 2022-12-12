Важное 12 декабря 2022, 09:47 Охранник ТЦ в Балашихе пострадал при пожаре — СМИ ТАСС: охранник ТЦ «Стройпарк» в Балашихе пострадал при пожаре

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Охранник торгового центра «Стройпарк» в Балашихе пострадал при пожаре. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По их информации, площадь распространения огня выросла уже до 350 квадратных метров (ранее сообщалось, что она составляет 200 квадратов).

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По предварительным данным, возле торгового центра на улице Пригородной, 92, вспыхнули стройматериалы. Источник «360» сообщил, что огонь перекинулся на первый этаж здания. Пожару присвоили третий ранг сложности.

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По информации ГУ МЧС по Московской области, спасатели получили информацию о случившемся сегодня в 08:33. В тушении задействовали 45 человек и 14 спецмашин.

Судя по кадрам с места происшествия, над торговым центром «Стройпарк» поднимается черный дым. Также на видео заметен открытый огонь.

Персонал торгового центра эвакуировали из здания.