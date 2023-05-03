Происшествия 03 мая 2023, 10:46 Пять пожарных поездов привлекли к тушению пожара на нефтебазе в Краснодарском крае Губернатор Кондратьев: в тушении пожара на нефтебазе задействованы пять пожарных поездов Глава Темрюкского район Вениамин Кондратьев / Telegram

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К тушению возгорания резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края привлекли пять пожарных поездов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, ситуация на месте пожара сложная, сейчас с огнем борются 188 спасателей.

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«Возгорание серьезное, чтобы его локализовать используют пенную атаку», — написал Кондратьев.

Пожар произошел утром 3 мая, ему присвоили высший ранг сложности. Огонь охватил 1200 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что жителям поселка Волна ничего не угрожает, эвакуация не требуется.

По данным экстренных служб, пожар на нефтебазе произошел из-за падения беспилотника.