03 мая 2023, 09:06
Глава Краснодарского края опроверг слухи об эвакуации жителей Волны после пожара в хранилище топлива
Глава Краснодарского края Кондратьев: жителей поселка Волна не эвакуируют после пожара
Жителей поселка Волна в Темрюкском районе Краснодарского края не будут эвакуировать из-за пожара, произошедшего в резервуаре с нефтепродуктами. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.
«Сейчас в Сети распространяется информация, что началась эвакуация жителей поселка Волна в Темрюкском районе. Это информация не соответствует действительности. Ситуация не требует эвакуации», — написал он.
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Кондратьев попросил местных жителей сохранять спокойствие. Ранее резервуар для хранения нефтепродуктов загорелся в поселке Волна. По последним данным, огонь охватил 1200 квадратных метров.
По словам главы Темрюкского района Федора Бабенкова, тушением занимаются 85 пожарных и 23 единицы техники. Кондратьев отметил, что пожару присвоили высший ранг сложности. Губернатор подчеркивал, что жителям Волны ничего не угрожает. Причины и обстоятельства случившегося сейчас уточняются.
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