Происшествия 03 мая 2023, 08:18 Власти уточнили площадь пожара на топливном резервуаре в Краснодарском крае Площадь пожара на резервуаре в Темрюкском районе увеличилась до 1200 квадратных метров «ВКонтакте»

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Пожар в поселке Волна Краснодарского края распространился на 1200 квадратных метров. Никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале глава Темрюкского района Федор Бабенков.

«Площадь возгорания — 1200 квадратных метров, пострадавших нет. <…> Причины происшествия устанавливаются», — написал он.

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Федор Бабенков выехал на место возгорания, где продолжили работать экстренные службы. К тушению огня привлекли 85 пожарных и 23 единицы техники.

Пожару присвоили высший ранг сложности, сообщил ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, жителям поселка Волна ничего не угрожает, спасатели постарались предотвратить переход огня на другие объекты.

Крупный пожар площадью 300 квадратных метров ранее произошел в Балашихе, где загорелись бытовые постройки. Во время тушения нашли тела трех человек. Следственные органы завели уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.