Происшествия 03 мая 2023, 10:26 Причиной пожара на нефтебазе в Краснодарском крае стало падение беспилотника — ТАСС ТАСС: причиной пожара на нефтебазе в поселке Волна стало падение беспилотника Соцсети

Читать 360tv в

Резервуар с топливом в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края охватил огонь из-за падения беспилотника. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Загорание резервуара с нефтепродуктами на территории предприятия АО „Таманьнефтегаз“ произошло в результате падения беспилотника», — заявил собеседник агентства.

Реклама

Пожар произошел утром 3 мая, ему присвоили высший ранг сложности. Огонь охватил 1200 квадратных метров. Пламя даже было видно с другого берега — в Керчи. В тушении участвуют 85 пожарных и 23 единицы техники.

По предварительной информации, никто не пострадал. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что местным жителям ничего не угрожает и эвакуация не требуется. Спасатели смогли предотвратить переход огня на другие объекты. Все подробности случившегося сейчас уточняются.