Происшествия 16 августа 2023, 16:06 Пять пострадавших от взрыва на заправке в Махачкале доставили в городскую больницу Пять пострадавших госпитализировали в ГКБ Махачкалы после взрыва на автозаправке РИА «Новости»

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В ночь на 15 августа пять пострадавших после взрыва на заправке в Махачкале отвезли в городскую клиническую больницу. Состояние пациентов в настоящий момент медики оценивают как удовлетворительное. Об этом заявил главный врач медучреждения Хаджимурад Малаев в Telegram-канале ГКБ.

«В городскую клиническую больницу поступили пять пациентов. Всем оказана необходимая медицинская помощь», — указал он.

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Главврач отметил, что во время утреннего обхода все пострадавшие чувствовали себя удовлетворительно.

Ночью 16 августа в московские больницы доставили 16 человек, получивших травмы после взрыва на заправке в Махачкале, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Взрыв в городе прогремел в понедельник, 14 августа. Пожар возник на автосервисе и распространился на расположенную рядом автозаправку. Жертвами происшествия стали 35 человек, 84 человека, по последним данным, пострадали.

Установили личности только 13 из 35 погибших. Минздрав республики обратился к родственникам людей, пропавших без вести, сдать образцы для проведения генетических экспертиз.

Взрыв и последующий пожар повредили более 400 зданий в городе.