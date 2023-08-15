Происшествия 15 августа 2023, 12:55 Близких пропавших без вести в Махачкале попросили сдать образцы для экспертиз Минздрав Дагестана сообщил о неопознанных телах погибших после взрыва в Махачкале РИА «Новости»

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В результате взрыва в Махачкале до сих пор остаются неопознанные тела погибших. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана.

Ближайшим родственникам пропавших без вести рекомендовали обратиться в морг Махачкалы на улице Ахмеда Магомедова, чтобы сдать образцы для проведения генетических экспертиз, по итогам которых будут устанавливать личности погибших.

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По последним данным МЧС, жертвами ЧП стали 35 человек. На месте взрыва продолжают работать спасатели. Привлечен кинологический расчет. Волонтеры стараются помочь экстренным службам, привозят для них воду.

Жители города, которые не могут связаться со своими близкими после случившегося, начали давать объявления в Сети. Один из горожан в беседе с «360» поделился, что ищет младшего брата. Мужчине 23 года. Вечером 14 августа он проезжал мимо заправки, увидел пожар и стал помогать его тушить.

Слова о том, что он тушит машины, были последними, которые мужчина сказал брату по телефону. Потом произошел взрыв.