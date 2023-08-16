16 августа 2023, 13:27
Пострадавших от взрыва в Махачкале доставили в Москву
Мэр Москвы Собянин: 16 пострадавших от взрыва в Махачкале доставили в столичные больницы
Ночью 16 августа в московские больницы доставили 16 человек, пострадавших от взрыва на заправке в Махачкале. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр уточнил, что трое среди прибывших в Москву — дети. Девятерых пострадавших отправили в различные городские клиники, включая институт Склифосовского, Боткинскую больницу и другие.
Реклама
«Шесть человек, в том числе двое детей, в очень тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное для спасения, оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую и психологическую помощь», — сказал Собянин.
К настоящему моменту установили личности только 13 из 35 погибших после взрыва. Минздрав республики уже попросил родственников людей, пропавших без вести, сдать образцы для проведения генетических экспертиз.
Взрыв и последующий пожар повредили более 400 зданий в городе.
Больницы
Сергей Собянин
Москва 2023
Взрыв в Махачкале 14 августа
Реклама
Реклама