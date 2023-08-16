Происшествия 16 августа 2023, 13:27 Пострадавших от взрыва в Махачкале доставили в Москву Мэр Москвы Собянин: 16 пострадавших от взрыва в Махачкале доставили в столичные больницы Сайт мэра и правительства Москвы

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Ночью 16 августа в московские больницы доставили 16 человек, пострадавших от взрыва на заправке в Махачкале. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что трое среди прибывших в Москву — дети. Девятерых пострадавших отправили в различные городские клиники, включая институт Склифосовского, Боткинскую больницу и другие.

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«Шесть человек, в том числе двое детей, в очень тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное для спасения, оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую и психологическую помощь», — сказал Собянин.

К настоящему моменту установили личности только 13 из 35 погибших после взрыва. Минздрав республики уже попросил родственников людей, пропавших без вести, сдать образцы для проведения генетических экспертиз.

Взрыв и последующий пожар повредили более 400 зданий в городе.