Пьяная женщина устроила дебош в самолете в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пьяная женщина устроила скандал в самолете. ЧП произошло во время прибытия рейса Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По информации корреспондента радиостанции, женщина громко и нецензурно выражалась в самолете. В этой связи высадка пассажиров задержалась.

Ранее сообщалось, что мужчина накинулся на людей, которые вместе с ним летели из Магадана в Новосибирск. Пассажиры помогли обезвредить авиадебошира. Неадекват сначала ударил женщину, которая сидела перед ним, а затем — ее спутника. На помощь подоспели несколько мужчин, они скрутили хулигана.

Еще одну пьяную авиадебоширку задержала полиция на борту самолета в аэропорту Сочи. Во время полета из Санкт-Петербурга женщина распивала спиртное, мешала другим пассажирам и не слушала замечания проводников.

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, вносящий соответствующие изменения в Воздушный кодекс. Согласно документу, члены экипажа смогут применять спецсредства к буйным пассажирам самолетов.