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    06 мая 2022, 00:59

    Пьяная женщина устроила дебош в самолете в Санкт-Петербурге

    Пьяная женщина устроила дебош в самолете рейса Москва — Санкт-Петербург

    Александр Иванов

    В Санкт-Петербурге пьяная женщина устроила скандал в самолете. ЧП произошло во время прибытия рейса Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

    По информации корреспондента радиостанции, женщина громко и нецензурно выражалась в самолете. В этой связи высадка пассажиров задержалась.

    Ранее сообщалось, что мужчина накинулся на людей, которые вместе с ним летели из Магадана в Новосибирск. Пассажиры помогли обезвредить авиадебошира. Неадекват сначала ударил женщину, которая сидела перед ним, а затем — ее спутника. На помощь подоспели несколько мужчин, они скрутили хулигана.

    Еще одну пьяную авиадебоширку задержала полиция на борту самолета в аэропорту Сочи. Во время полета из Санкт-Петербурга женщина распивала спиртное, мешала другим пассажирам и не слушала замечания проводников.

    Президент России Владимир Путин подписал законопроект, вносящий соответствующие изменения в Воздушный кодекс. Согласно документу, члены экипажа смогут применять спецсредства к буйным пассажирам самолетов.