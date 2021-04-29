Пьяную дебоширку сняли с самолета в аэропорту Сочи

Пьяную авиадебоширку задержала полиция на борту самолета в аэропорту Сочи. Во время полета из Петербурга женщина распивала спиртное, мешала другим пассажирам и не слушала замечания проводников.

Сообщение о беспорядке в пассажирском лайнере поступил в транспортную полицию от диспетчера. После посадки самолета правоохранители поднялись на борт и задержали 37-летнюю петербурженку, рассказали в пресс-службе УТ МВД по Южному федеральному округу.

В отделе в отношении женщины составили административный протокол за распитие спиртного в общественных местах. За полет в пьяном виде ей придется заплатить штраф.

Ранее Госдума серьезно озаботилась вопросом сдерживания авиадебоширов, которые устраивают беспорядки в самолетах. Хулиганов предлагали заносить в черные списки, а также применять в отношении них спецсредства. Например, пластиковые наручники.

Опасность пьяных выходок пассажиров для самолета признал и спикер ГД Вячеслав Володин. Он не исключил, что они могут даже привести к авиакатастрофе.