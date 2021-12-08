Мужчина накинулся на людей, которые вместе с ним летели из Магадана в Новосибирск. Пассажиры помогли обезвредить авиадебошира. Кадры с места ЧП появились в Сети.

Как написал Telegram-канал «Колыма инсайд», пьяный мужчина сначала ударил женщину, которая сидела перед ним, а затем — ее спутника. На помощь подоспели несколько мужчин, они скрутили авиадебошира.

Как только самолет приземлился, буйного пассажира передали полицейским. На кадрах видно, что он еле передвигается.

Правоохранительные органы должны выяснить, каким образом нетрезвого мужчину пустили на борт.

Ранее президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому членам экипажа разрешат применять спецсредства к буйным пассажирам. Соответствующие изменения внесут в Воздушный кодекс.