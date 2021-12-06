Авиадебоширов разрешили сдерживать спецсредствами

Спецсредства смогут применять к буйным пассажирам самолетов члены экипажа. Законопроект, вносящий соответствующие изменения в Воздушный кодекс, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Члены экипажа воздушного судна по приказу командира самолета получили право применять все необходимые меры, включая принуждение, в отношении пассажиров, чье поведение несет угрозу безопасности полета.

Для пресечения противоправных действий члены экипажа могут использовать специальные средства сдерживания пассажира. Список этих средств определит правительство России.

Документ вступит в силу через 180 дней после его опубликования.

Обычно дебоширов снимают с рейсов сотрудники полиции аэропортов. Но обычно они отделываются только административными штрафами. В Госдуме ранее предложили создать черные списки, чтобы отсеивать буянов и не пускать их на рейсы, а также применять против них пластиковые наручники, чтобы сдерживать их во время полета.

Но пока экипаж использует только подручные средства. Так, пассажира рейса из Минеральных Вод в Новосибирск примотали к креслу скотчем, а после сдали полиции.