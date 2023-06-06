06 июня 2023, 13:22
Песков связал диверсию на Каховской ГЭС с отсутствием успехов ВСУ
Песков: диверсия на Каховской ГЭС связана с тем, что наступление ВСУ захлебывается
Наступательные действия Вооруженных сил Украины захлебываются, и ВСУ устроили диверсию на Каховской ГЭС из-за своих неудач. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировал RT.
«Судя по всему, связана эта диверсия и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей», — отметил официальный представитель Кремля.
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Каховская гидроэлектростанция подверглась ударам в ночь на 6 июня. Разрушение задвижек и других строений ГЭС привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища.
Из-за подъема уровня воды затопило Новую Каховку. Глава городской администрации Владимир Леонтьев сообщил, что в районе гидроузла вода поднялась на 10–11 метров.
На территории Новокаховского городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации. После прорыва ГЭС жителей прибрежных населенных пунктов начали эвакуировать.
Дмитрий Песков
ВСУ
Разрушение Каховской ГЭС
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