Происшествия 06 июня 2023, 13:22 Песков связал диверсию на Каховской ГЭС с отсутствием успехов ВСУ Песков: диверсия на Каховской ГЭС связана с тем, что наступление ВСУ захлебывается РИА «Новости»

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Наступательные действия Вооруженных сил Украины захлебываются, и ВСУ устроили диверсию на Каховской ГЭС из-за своих неудач. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировал RT.

«Судя по всему, связана эта диверсия и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей», — отметил официальный представитель Кремля.

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Каховская гидроэлектростанция подверглась ударам в ночь на 6 июня. Разрушение задвижек и других строений ГЭС привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища.

Из-за подъема уровня воды затопило Новую Каховку. Глава городской администрации Владимир Леонтьев сообщил, что в районе гидроузла вода поднялась на 10–11 метров.

На территории Новокаховского городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации. После прорыва ГЭС жителей прибрежных населенных пунктов начали эвакуировать.