Важное 06 июня 2023, 12:21 Новую Каховку затопило после разрушений на гидроэлектростанции Глава Новой Каховки Леонтьев объявил о затоплении после разрушений на Каховской ГЭС Соцсети

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Уровень воды после разрушений на Каховской гидроэлектростанции привел к затоплению города Новая Каховка. Об этом заявил глава администрации Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что потоки воды после разрушения задвижек продолжают идти без какого-либо контроля. Леонтьев добавил, что вода в районе гидроузла поднялась на 10-11 метров, но это не предел.

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«Сейчас между 10 и 11 метрами поднялась вода. Максимальный уровень поднятия воды может быть где-то 12,5 метра», — заявил мэр Новой Каховки.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона сообщил о подтоплении около 600 домов.

Неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища начался после того, как выпущенные украинскими снаряды повредили задвижки и другие строения гидроэлектростанции. Власти Херсонской области приступили к эвакуации жителей прибрежных населенных пунктов.

В Новой Каховке ввели режим чрезвычайной ситуации, чтобы привлечь все силы и средства к устранению последствий наводнения и защите жилых домов, дорог и объектов инфраструктуры.