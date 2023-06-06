Происшествия 06 июня 2023, 11:00 Началась эвакуация жителей прибрежных населенных пунктов после прорыва Каховской ГЭС Мэр Новой Каховки заявил о начале эвакуации жителей прибрежных зон РИА «Новости»

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Жителей населенных пунктов Новокаховского городского округа, расположенных вдоль берега Днепра, начали эвакуировать из-за прорыва на Каховской ГЭС, заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. В частности, эта мера затронула Корсунку и Днепряны, сообщил ТАСС.

По словам Леонтьева, жителей вывозят из прибрежных подтопленных зон вглубь Новокаховского округа.

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«Эвакуация происходит в населенных пунктах Корсунка, Днепряны и на всех прилегающих территориях», — уточнил чиновник.

По последним данным, на Каховской ГЭС оказалась разрушена половина пролетов. Источник ТАСС заявлял, что по объекту могли нанести удар из реактивной системы залпового огня «Ольха».

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко указывал, что ситуацию держат под контролем и жизни людей ничего не угрожает. Для эвакуации подготовили автобусы.