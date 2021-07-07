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    07 июля 2021, 10:15

    Первого погибшего при крушении Ан-26 опознали на Камчатке

    Ольга Назаркина

    Первого из погибших при крушении Ан-26 опознали на Камчатке. На месте авиакатастрофы продолжают работать спасатели. Они обнаружили тела девяти жертв падения самолета.

    Первого погибшего при крушении Ан-26 опознали на Камчатке

    Об опознании одного из погибших сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС РФ. Собеседник агентства уточнил, что в поисковой операции участвуют более 50 спасателей.

    В среду из аэропорта города Елизово в район ЧС также вылетели водолазы специализированной пожарно-спасательной части МЧС России. С собой у специалистов оборудование, необходимое для проведения поисковых работ в воде. Кроме того, при улучшении погодных условий для проведения десантных спусков к вылету готов вертолет Ми-8 МЧС со спасателями на борту.

    Ан-26 разбился накануне недалеко от поселка Палана, куда следовал из Петропавловска-Камчатского. На борту самолета находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, все погибли.

    На Камчатке по погибшим объявили трехдневный траур. Родственникам выплатят по 2 025 000 рублей по страховке, по одному миллиону рублей от авиакомпании, а также по 500 тысяч рублей из краевого бюджета. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.