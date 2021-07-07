Первого погибшего при крушении Ан-26 опознали на Камчатке

Первого из погибших при крушении Ан-26 опознали на Камчатке. На месте авиакатастрофы продолжают работать спасатели. Они обнаружили тела девяти жертв падения самолета.

Об опознании одного из погибших сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС РФ. Собеседник агентства уточнил, что в поисковой операции участвуют более 50 спасателей.

В среду из аэропорта города Елизово в район ЧС также вылетели водолазы специализированной пожарно-спасательной части МЧС России. С собой у специалистов оборудование, необходимое для проведения поисковых работ в воде. Кроме того, при улучшении погодных условий для проведения десантных спусков к вылету готов вертолет Ми-8 МЧС со спасателями на борту.

Ан-26 разбился накануне недалеко от поселка Палана, куда следовал из Петропавловска-Камчатского. На борту самолета находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, все погибли.

На Камчатке по погибшим объявили трехдневный траур. Родственникам выплатят по 2 025 000 рублей по страховке, по одному миллиону рублей от авиакомпании, а также по 500 тысяч рублей из краевого бюджета. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.