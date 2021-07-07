Водолазы начали извлекать тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке

Тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке стали извлекать из воды. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.

«Тела начали извлекать, по количеству… цифры меняются», — сказал РИА «Новости» представитель правительства.

Ранее источник агентства в экстренных службах заявил, что обнаружены тела шести погибших в авиакатастрофе. Позже замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб рассказал агентству, что найдены тела троих. Они еще не опознаны.

«В ходе поисковых работ на данный момент обнаружены тела девяти погибших», — сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Самолет Ан-26, во вторник, 6 июля выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. Он разбился во время захода на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту были 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли. О том, кто были пассажиры этого рейса и зачем они летели в Палану, «360» рассказывал в большом материале.

В регионе объявлен трехдневный траур по погибшим. Рассматриваются несколько версий крушения: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, техническая неисправность. Открыто уголовное дело.