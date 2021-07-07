Межведомственная комиссия начала работу на Камчатке после крушения Ан-26

В Палане начала работать межведомственная комиссия из-за крушения пассажирского самолета Ан-26 на Чукотке. Она проведет расследование авиакатастрофы.

«Борт с членами комиссии сел в Палане. Комиссия работает в Палане», — сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатки.

Самолет Ан-26 вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана утром 6 июля. Возле пункта назначения самолет пропал с радаров. Поиски продолжались несколько часов, после чего было объявлено, что самолет упал в четырех километрах от Паланы. На борту самолета находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, все погибли.

Поиском тел занимаются водолазы, горные спасатели и наземные отряды.

На Камчатке по погибшим объявили трехдневный траур. Родственникам пострадавших выплатят по 2 025 000 рублей по страховке, по 1 000 000 рублей по линии авиакомпании, по 500 000 рублей из краевого бюджета.

Следствие разрабатывает три основные версии причины авиакрушения: техническая неисправность, погодные условия и ошибка пилотов.