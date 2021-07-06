Ан-26 врезался в скалу. Разбор версий крушения на Камчатке

Самолет Ан-26, следовавший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, разбился утром при заходе на посадку. Все находившиеся на борту люди погибли. У следствия есть три основные версии того, почему борт потерпел крушение. «360» подробно рассказывает о каждой.

Экипаж самолета Ан-26 перестал выходить на связь незадолго до посадки в Палане и пропал с радаров. О проблемах с борта не докладывали. После крушения пассажирского самолета Ан-26 и гибели 28 человек, в числе которых шесть членов экипажа и два несовершеннолетних, завели уголовное дело. Пока у Следственного комитета есть три основные версии: техническая неисправность самолета, ошибка пилотов и неблагоприятные погодные условия.

Сбой техники

Известно, что судно было построено еще в 1982 году, его летный сертификат должен был истечь в конце августа этого года. Однако, по словам авиаэкспертов, Ан-26 — очень надежная машина. Бывший пилот, специалист по безопасности полетов Александр Романов заявил в разговоре с «360», что самолет может садиться на любую площадку, а в эксплуатации неприхотлив.

Однако у Ан-26, по мнению Романова, есть существенный недостаток, который мог привести к трагедии: если хвостовая часть обледенеет, самолет совершит «клевок» — потерпит крушение.

Летчик первого класса Андрей Литвинов заявил «360», что есть и другая проблема: Ан-26 морально устарел.

«Там нет точной навигации, нет точных приборов, как стоят на современных лайнерах. Он дитя своего времени, и это время прошло. Он надежный, пока не случится какая-то аварийная ситуация», — объяснил Литвинов.

Ошибка пилота

Вторая версия СК заключается в том, что ответственность за крушение может лежать на экипаже. Однако, по информации Telegram-канала Life, 34-летний пилот Дмитрий Никифоров был достаточно опытным и никаких ЧП в его летной истории не было. С момента выпуска из института гражданской авиации он налетал 3340 часов, больше 2,5 тысячи часов — на Ан-26.

Заслуженный пилот России Виктор Саженин предположил, что самолет «искал землю», то есть слишком сильно сбросил высоту из-за облачности. Согласен с такой версией и заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. Он рассказал «360», что аэродром Паланы имеет сложную схему захода, а низкая облачность и туман только усугубляли ситуацию.

Видимость была в пределах трех-четырех километров, но это уже вторично. Надо пробить облака, а с востока там сопки большие. Они так называются, но на деле это горы по три-четыре километра высотой и более Владимир Попов.

По словам Виктора Саженина, никаких систем предупреждения об опасном сближении с землей на борту быть не могло, так как ими оснащают только современные модели.

«Ни предварительной тряски штурвала, ни системы, сигнализирующей об опасном сближении с землей, на таких самолетах не было предусмотрено в 60-е годы, когда создавались эти модели», — сказал Саженин.

Близость гор

Место крушения оказалось в непосредственной близости от скалы — именно из-за столкновения с ней, согласно основной версии следствия, и произошла авиакатастрофа. Не исключают, что причиной столкновения стал сильный боковой ветер. Предположительно, самолет разбился при заходе на второй круг при посадке, когда была плохая видимость.

«Вулканическая деятельность, а также наличие водного пространства рядом с сушей предусматривает резкие изменения направления и скорости ветра, а также температуры. Это усложняет пилотирование самолета при заходе на посадку», — объяснил «360» Саженин.

Владимир Попов добавил, что необходимо учитывать и направление, с которого самолет садился. С моря, по словам эксперта, заходят обычно со снижением.

Если поторопились выйти под облака, там сопки уже Владимир Попов.

Попов отметил, что в 2012 году практически на том же месте разбился Ан-28, тоже летевший в Палану. Тогда экипаж как раз и совершил такую ошибку — слишком резко снизился и не успел уйти от столкновения с сопкой из-за плохой видимости.

Telegram-канал «112» сообщил, что возможной причиной крушения стало то, что пилоты пытались посадить самолет «с помощью личного, не установленного производителем судна навигатора». Экипаж якобы решил срезать маршрут через сопку Пятибратка, но из-за плотных облаков не смог вовремя заметить скалу.

Telegram-канал Baza опубликовал видео того, как на посадку на этом маршруте заходят в ясную погоду. Даже в таких условиях пилотам приходится проводить самолет в опасной близости от сопки.

Погодные условия

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов предположил, что, помимо низкой облачности, причиной аварии могли стать и очаговые осадки, которые характерны для Камчатки даже в летний период.

Если они заходили с моря, не исключено, что где-то могли быть очаговые мощные осадки с градом или обледенением — могла техника не так сработать. На посадочном курсе всегда выполняется очень много процедур Владимир Попов.

«Летчик получает большой дефицит времени на принятие решений, потому что постоянно меняются обстановка и режим полета», — сказал Попов.

Однако Андрей Литвинов подчеркнул, что в нынешней ситуации сложно говорить о каких-то причинах крушения с уверенностью, потому что в авиации много рисков. К тому же заход на посадку в гористой местности был осложнен плотными облаками и туманом.

«Нужна расшифровка переговоров между экипажем и диспетчером и разговоров внутри кабины: как они заходили на посадку, была ли какая-то аварийная ситуация. Надо просто дождаться, что скажут расшифровщики, а пока рано говорить о каких-то причинах», — уверен Литвинов.