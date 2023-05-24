Происшествия 24 мая 2023, 21:20 Пенсионерка получила контузию при обстреле ВСУ Белгородской области Белгородский губернатор Гладков сообщил о пенсионерке с контузией после обстрела ВСУ Соцсети

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Украинские боевики обстреляли пограничный переход в селе Козинка Грайворонского городского округа. В результате контузию получила 85-летняя жительница, чей дом находится ближе всего к месту обстрела. Об этом в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что контузия у пенсионерки легкая и возникла от взрывной волны. Пострадавшую забрали врачи центральной районной больницы, где она получит всю необходимую помощь.

Грайворонский городской округ, зачищенный после нападения украинских диверсантов, оказался под обстрелом ВСУ не в первый раз за среду, 24 мая. Днем под ударом оказались журналисты, которые приехали в пережившие нападения боевиков села.

Один из снарядов упал около контрольно-пропускного пункта. Но в результате его детонации никто из сотрудников СМИ не пострадал.

После нападения украинских боевиков на Грайворонский округ различные повреждения получили около 500 жилых домов и зданий. Руководитель муниципалитета подчеркнул, что это предварительные данные, потому что диверсанты въезжали на участки жителей сел на военной технике.

Губернатор Гладков заявил, что в регионе создали семь батальонов территориальной обороны, чтобы не допустить новой атаки на населенные пункты. Он подчеркнул, что все бойцы прошли подготовку, но не имеют оружия. Он отметил, что этот вопрос необходимо решить после нападения боевиков.