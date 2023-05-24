Важное 24 мая 2023, 16:34 ВСУ обстреляли приехавших в Белгородскую область журналистов Журналисты попали под обстрел ВСУ в Грайвороновском округе Белгородской области РИА «Новости»

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Сотрудники федеральных и региональных средств массовой информации, а также военкоры попали под обстрел украинских боевиков во время поездки в Грайвороновский округ Белгородской области. Журналисты планировали осветить, что происходит в населенных пунктах, переживших атаку диверсантов.

По данным сотрудника регионального издания «Открытый Белгород», один из выпущенных снарядов упал рядом с его коллегами около контрольно-пропускного пункта. В результате происшествия никто не пострадал.

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Журналист Life прислал в редакцию видео с места происшествия, снятое на камеру Go Pro. На опубликованных кадрах видно, что журналисты находятся около поврежденного обстрела домом. В какой-то момент один из сотрудников закричал, что на них летит мина. Он призвал своих коллег срочно отойти к машинам.

Входящие в Грайвороновский городской округ села серьезно пострадали после вторжения группы украинских диверсантов. По оценке главы муниципалитета, не менее 500 домов получили различные повреждения. Он подчеркнул, что это только предварительные данные, потому что боевики заезжали на боевой технике во дворы и окапывались там на участках.

Диверсантов уничтожили российские войска. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, всего на месте ликвидировали не менее 70 боевиков. Он подчеркнул, что огонь не прекращался до полной ликвидации противника. Министр добавил, что на все подобные выходки со стороны Украины реакция окажется такой же жесткой.