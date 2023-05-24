Происшествия 24 мая 2023, 14:56 Около 500 домов пострадали из-за украинской ДРГ в Белгородской области Глава Грайворонского округа Бондаров: из-за ДРГ в округе пострадали не менее 500 домов РИА «Новости»

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Не менее 500 домовладений получили ущерб в Грайворонском городском округе из-за действий группы украинских диверсантов. Об этом сообщил глава округа Геннадий Бондарев, его слова привел ТАСС.

По словам Бондарева, наибольшие разрушения зафиксировали в селе Козинка.

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«Это если смотреть чисто визуально. Потому что там диверсанты окапывались, технику во дворы загоняли», — сказал он.

Бондаров отметил, что в одном лишь Грайвороне различные повреждения получили порядка 200 зданий.

«Это жилые дома, административные, производственные и хозяйственные здания. В Замостье, в окне детского сада, до сих торчит боевая часть боеголовки „Ураган“. Поэтому разрушены около 500 домов и зданий», — добавил глава городского округа.

Украинские подразделения вошли на территорию Белгородской области через КПП «Козинка» 22 мая. Российские силы в ходе контртеррористической операции уничтожили около 70 боевиков, сообщал RT.