Общество 24 мая 2023, 20:21 Власти Белгородчины создали семь батальонов теробороны на границе с Украиной Гладков: семь батальонов теробороны в 3000 человек созданы в Белгородской области РИА «Новости»

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе создали семь батальонов теробороны на границе с Украиной. В них вошли порядка трех тысяч человек, уточнил глава региона в ходе прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

Сейчас власти рассматривают вопрос, как вооружить участников батальонов законным способом.

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Отряды теробороны тренируются в регионе с ноября 2022 года. У них есть форма и снаряжение, но нет оружия. Они являются боеспособными единицами.

Гладков добавил, что необходимость в вооружении отрядов территориальной обороны возникла после того, как в Грайворонский округ проникла группа диверсантов.

Из-за действий группы украинских диверсантов получили ущерб не менее 500 домовладений. Самые большие разрушения зафиксировали в селе Козинка. В Замостье в окне детского сада до сих торчит боевая часть боеголовки «Ураган».