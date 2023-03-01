Происшествия 01 марта 2023, 17:03 Пассажир вертолета Ми-8 спас ребенка во время жесткой посадки под Мурманском Пассажир вертолета Ми-8 рассказал о спасении ребенка при жесткой посадке под Мурманском РИА «Новости»

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Среди пассажиров вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Мурманской области, была мать с двухлетним ребенком, которая не смогла удержать его на руках во время быстрого снижения. На помощь женщине пришел Иван Хантазейский. Запись с его рассказом появилась в Telegram-канале RT.

Собеседник журналистов подчеркнул, что сам не понял, как все произошло.

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«Ребенок летит — я поймал, просто обнял и все», — поделился Хантазейский.

После того, как вертолет опустился на землю, мужчине пришлось выбить иллюминатор, чтобы помочь выбраться пассажирам. Мать с ребенком он отвел подальше от вертолета и побежал обратно, чтобы помочь раненым.

«Кто голову пробил, один немножко пострадал — командировочный. Ходит, все нормально», — добавил пассажир Ми-8.

Вертолет совершил жесткую посадку рядом с аэродромом Ловозеро в Мурманской области. На его борту находились шесть пассажиров и три члена экипажа. Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, травмы получили пять человек, из которых двух доставили в больницу.

В ведомстве завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта. Сейчас криминалисты изучают три версии происшествия: ошибку пилотирования, неисправность оборудования и сложные погодные условия.

Командир экипажа вертолета Павел Шитиков заявил, что во время посадки борт попал под снежный заряд. Поэтому пришлось совершить жесткую посадку на низкой скорости, которая позволила избежать жертв.