28 февраля 2023, 17:15
Крушение вертолета Ми-8 под Мурманском обернулось уголовным делом
Следователи завели уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-8 под Мурманском
Уголовное дело завели следователи после жесткой посадки вертолета Ми-8 около аэропорта Ловозеро в Мурманской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в своем Telegram-канале.
В ведомстве подчеркнули, что дело завели по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
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По данным следователей, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в трех километрах от аэропорта Ловозеро. На борту находились девять человек.
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Сотрудники ведомства приступили к установлению всех обстоятельств происшествия.
По данным единой диспетчерской службы Ловозерского района, травмы при жесткой посадке получили пилот и пассажир. Их срочно доставили в больницу. Врачи угрозы для жизни пострадавших не увидели.
По данным МЧС, на борту находились шесть пассажиров и три члена экипажа. Вертолет совершал полет из села Краснощелье в Ловозеро. По информации СМИ, владельцем пострадавшего Ми-8 является компания «Вологодские авиалинии».
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Уголовное дело
СК РФ
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