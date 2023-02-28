Происшествия 28 февраля 2023, 20:10 Названа причина жесткой посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области Командир экипажа вертолета Ми-8 объяснил жесткую посадку под Мурманском снежным зарядом Пресс-служба МЧС

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Совершивший жесткую посадку около села Ловозеро в Мурманской области вертолет Ми-8 попал под снежный заряд. Об этом заявил командир экипажа Павел Шитиков во время беседы с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. Видеозапись беседы глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

Пилот пояснил, что во время захода на площадку вертолет оказался под снежным зарядом.

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«Мы уже на прямой были. Радиовысотомер показал 60 метров высоты, потом 50 и после этого, буквально через секунду — удар о землю. Я в шоке сам. Просто повезло, что была маленькая скорость», — заявил Шитиков.

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Заместитель директора компании «Вологодское авиационное предприятие» Александр Воробьев отметил, что вертолет до жесткой посадки находился в исправном состоянии, а управлял машиной опытный экипаж. Он подчеркнул, что выяснением всех обстоятельств займется специальная комиссия, которую создаст фирма.

После случившегося следователи завели уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. В ведомстве напомнили, что на борту находились девять человек, в том числе три члена экипажа.

Травмы различной степени тяжести, но без угрозы для жизни в аварии получили пилот и один пассажир. Всего на борту находились девять человек, в том числе три члена экипажа. Вертолет летел по маршруту между селами Краснощелье и Ловозеро.