Происшествия 01 марта 2023, 13:12 СК раскрыл все версии жесткой посадки вертолета под Мурманском СК назвал версии крушения вертолета под Мурманском: погода, ошибка экипажа и неисправность

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Расследующие уголовное дело в связи с жесткой посадки вертолета в Мурманской области следователи изучают три вероятные причины происшествия — ошибку пилотирования, неисправность радиодальномера и плохие погодные условия. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в своем Telegram-канале.

В ведомстве напомнили что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку рядом с аэродромом Ловозеро в Мурманской области. На борту находились шесть пассажиров и три члена экипажа. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, двоих из которых доставили в Мурманскую областную больницу.

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«Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых — ошибка пилотирования, техническая неисправность радиодальномера, плохие погодные условия», — отметили в СК.

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Специалисты уже осмотрели место происшествия, взяли образцы топлива и техническую документацию вертолета. Кроме того, опросили очевидцев и назначили ряд экспертиз для установления всех причин произошедшего.

Командир экипажа вертолета Павел Шитиков заявил, что при заходе на посадку борт попал под снежный заряд. При этом радиовысотомер показал, что Ми-8 в этот момент находился на высоте 60 метров, откуда начался резкий спуск. По словам пилота, жертв удалось избежать благодаря низкой скорости вертолета.