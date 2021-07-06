Пассажир пропавшего Ан-26 опубликовал фото из салона перед вылетом

Один из пассажиров самолета Ан-26, который пропал на Камчатке, Иван Сивак опубликовал в Instagram фото из салона перед вылетом. Брат Павел пожелал ему в комментариях удачи.

Самолет Ан-26 «Камчатского авиационного предприятия» вылетел 6 июля из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Во время полета пилоты не вышли на запланированный сеанс связи. Воздушное судно сейчас ищут.

СМИ со ссылкой на источник написали, что самолет мог упасть в Охотское море при заходе на посадку. В администрации Паланы рассказали, что на борту Ан-26 могла находиться глава поселка Ольга Мохирева. Местная транспортная прокуратура начала проверку, следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности.

По предварительным данным, в самолете находились 23 пассажира и шесть членов экипажа. Информации об их судьбе пока нет.