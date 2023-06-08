08 июня 2023, 18:10
Отравление ядовитым сидром привело к смерти более 30 россиян
ТАСС: Минздрав сообщил о гибели 31 россиянина от суррогатного сидра
От отравления суррогатным сидром пострадали уже 97 россиян, скончался 31 человек. Такие данные со ссылкой на Минздрав опубликовал ТАСС.
Агентство уточнило, что изначально новая информация о пострадавших появилась в Telegram-канале ведомства, но сообщение удалили.
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«Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах РФ составляет 97 человек», — говорилось в посте Минздрава.
По данным ведомства, жизнь 31 пострадавшего спасти не удалось.
Накануне, 7 июня, стало известно, что среди отравившихся есть беременная женщина и пятеро несовершеннолетних. Будущей матери, по информации Shot, смогли оказать всю необходимую помощь — ее жизни и жизни ее ребенка ничего не угрожает — он должен появиться на свет через три-четыре недели.
Самарского бизнесмена, которому принадлежит производство ядовитого напитка, арестовали до 4 августа. По данным МВД, спирт для его изготовления похитили со складов главка МВД по Самарской области — партия спиртосодержащей жидкости хранилась там с 2012 года после изъятия в ходе проверочных рейдов.
отравление сидром в России
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