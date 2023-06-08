Происшествия 08 июня 2023, 18:10 Отравление ядовитым сидром привело к смерти более 30 россиян ТАСС: Минздрав сообщил о гибели 31 россиянина от суррогатного сидра РИА «Новости»

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От отравления суррогатным сидром пострадали уже 97 россиян, скончался 31 человек. Такие данные со ссылкой на Минздрав опубликовал ТАСС.

Агентство уточнило, что изначально новая информация о пострадавших появилась в Telegram-канале ведомства, но сообщение удалили.

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«Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах РФ составляет 97 человек», — говорилось в посте Минздрава.

По данным ведомства, жизнь 31 пострадавшего спасти не удалось.

Накануне, 7 июня, стало известно, что среди отравившихся есть беременная женщина и пятеро несовершеннолетних. Будущей матери, по информации Shot, смогли оказать всю необходимую помощь — ее жизни и жизни ее ребенка ничего не угрожает — он должен появиться на свет через три-четыре недели.

Самарского бизнесмена, которому принадлежит производство ядовитого напитка, арестовали до 4 августа. По данным МВД, спирт для его изготовления похитили со складов главка МВД по Самарской области — партия спиртосодержащей жидкости хранилась там с 2012 года после изъятия в ходе проверочных рейдов.