Происшествия 07 июня 2023, 15:47 Беременная женщина и пятеро подростков отравились ядовитым сидром в России Минздрав: от сидра пострадали уже 96 россиян, пятеро из них — подростки РИА «Новости»

Читать 360tv в

От суррогатного сидра в России пострадали уже 96 человек, пятерым из них нет 18 лет. Среди отравившихся есть также одна беременная женщина. Последние данные Минздрава опубликовал ТАСС.

По информации ведомства, трое отравившихся находятся в крайне тяжелом состоянии, 29 пациентов — в тяжелом.

Реклама

Ядовитый сидр произвели на производстве в Самарской области. Продукцию этой компании запретили продавать на всей территории России. В торговых точках продолжают изымать опасный алкоголь. Бизнесмена, которую принадлежало производство, 6 июня, арестовали до 4 августа.

Жертвы отравления есть в нескольких субъектах страны. Больше всего погибших — в Ульяновской области. Накануне их число достигло 18. О летальных исходах также сообщали в Нижегородской и Самарской области.

Известно о пострадавших в Чувашии, Удмуртии и Курганской области.