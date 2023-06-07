07 июня 2023, 15:47
Беременная женщина и пятеро подростков отравились ядовитым сидром в России
Минздрав: от сидра пострадали уже 96 россиян, пятеро из них — подростки
От суррогатного сидра в России пострадали уже 96 человек, пятерым из них нет 18 лет. Среди отравившихся есть также одна беременная женщина. Последние данные Минздрава опубликовал ТАСС.
По информации ведомства, трое отравившихся находятся в крайне тяжелом состоянии, 29 пациентов — в тяжелом.
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Ядовитый сидр произвели на производстве в Самарской области. Продукцию этой компании запретили продавать на всей территории России. В торговых точках продолжают изымать опасный алкоголь. Бизнесмена, которую принадлежало производство, 6 июня, арестовали до 4 августа.
Жертвы отравления есть в нескольких субъектах страны. Больше всего погибших — в Ульяновской области. Накануне их число достигло 18. О летальных исходах также сообщали в Нижегородской и Самарской области.
Известно о пострадавших в Чувашии, Удмуртии и Курганской области.
отравление сидром в России
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