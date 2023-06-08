Криминал 08 июня 2023, 16:52 Спирт для ядовитого сидра украли со складов самарского главка МВД МВД: спирт для напитка «Мистер Сидр» похитили со складов самарской полиции Пресс-служба МВД

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Спирт для смертоносного напитка «Мистер Сидр» украли со склада центра хозяйственного и сервисного обеспечения самарского главка МВД. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел России.

Похищенную партию хранили на складе с 2012 года — после изъятия в ходе проверочных рейдов. За совершение преступления правоохранители задержали двух жителей Самары. Сейчас устанавливают их сообщников.

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Кроме того, задержан сержант полиции, который охранял склад и оказал содействие преступникам, пропустив их на территорию. Материалы об этом передали в следственные органы.

На фоне массовых отравлений суррогатным сидром глава МВД Владимир Колокольцев принял решение освободить от занимаемой должности замначальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Сафронова, который курировал работу тыловых подразделений регионального управления ведомства.

Также из органов уволят начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения самарского главка МВД, полковника внутренней службы Александра Ремнева.