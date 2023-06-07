Происшествия 07 июня 2023, 17:14 Отравившуюся сидром в Димитровграде 18-летнюю беременную выпишут из больницы 8 июня Shot: 18-летнюю беременную из Димитровграда готовят к выписке после отравления сидром РИА «Новости»

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Молодой беременной женщине, которая отравилась сидром, 18 лет, сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, будущую мать уже готовят к выписке. Ее жизни и жизни ребенка ничто не угрожает.

Женщина пострадала в Димитровграде. По словам источника Shot, беременная выпила несколько глотков сидра, чтобы «сбить жажду». Вскоре ей стало плохо.

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Врачи смогли оказать будущей матери всю необходимую помощь. Уже 8 июня ее должны выписать. Всего через три-четыре недели она должна родить ребенка.

О том, что среди пострадавших из-за сидра есть беременная, сообщили ранее в Минздраве России. Подробностей в ведомстве не привели. В общей сложности, по информации министерства, ядовитым напитком отравились уже 96 россиян.

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