Оставшиеся на побережье Камчатки обломки Ан-26 сняли на видео

Спасатели продолжают работать на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке. На берегу остались обломки упавшего борта и часть вещей погибших. Видео с места событий опубликовало РИА «Новости».

На опубликованных кадрах можно увидеть каменистое побережье. Там же лежат несколько обломков потерпевшего аварию самолета.

Работающий на месте крушения корреспондент агентства рассказал, что самолет упал на расстоянии около 10 километров от поселка Палана. Часть пути до места, где находятся обломки борта, можно проехать по грунтовой дороге.

Остальное расстояние нужно идти пешком вдоль моря, но делать это можно только во время отлива. По словам местных жителей в прилив там можно утонуть.

Самолет Ан-26 с 22 пассажирами и шестью членами экипажа на борту потерпел крушение в минувший вторник, 6 июля. Лайнер пропал с радаров недалеко от поселка Палана, куда он вылетел из Петропавловска-Камчатского

Обломки воздушного судна нашли на скале в четырех километрах от Паланы. Все находящиеся на борту самолета погибли.

На месте продолжается поисковая операция. Сотрудники МЧС обследовали 20 километров берега при помощи беспилотников. Дно акватории Охотского моря обследовали водолазы в поисках тел погибших. Они нашли останки девяти человек. Обнаруженные черные ящики разбившегося Ан-26 доставят для расшифровки в Москву.