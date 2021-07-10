Спасатели обследовали 20 км побережья в районе крушения Ан-26 на Камчатке

Спасатели за сутки обследовали 20 километров камчатского побережья в районе, где разбился Ан-26 с пассажирами. Они вывезли оттуда найденные обломки самолета. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«За минувшие сутки в ходе поисковой операции спасателями обследовано 20 километров прибрежной линии, в том числе с помощью беспилотной авиации — 1,5 квадратных километра. С вертолета обследовано 480 квадратных километров прибрежной зоны и водной акватории. Водолазными группами обследовано 4,5 квадратных километров морского дна», — рассказали в МЧС.

По данным ведомства, поисковики ушли на 60 километров от места падения самолета, чтобы изучить местность, где скапливается плавник из-за подводных течений. За все время операции с воздуха обследовали более 590 квадратных километров. На земле — более 65 квадратных километров. Сейчас на месте крушения воздушного судна работают 72 человека и 14 единиц техники. Черные ящики разбившегося Ан-26 уже нашли. Их отправят на расшифровку в Москву.

Самолет Ан-26 с пассажирами утром 6 июля вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Он пропал с радаров недалеко от аэропорта назначения. Обломки воздушного судна нашли на скале в четырех километрах от Паланы. На борту самолета находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.