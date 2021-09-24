На месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае обнаружили останки членов экипажа воздушного судна. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального управления СК на транспорте. Ведомство обнародовало видео с работой на месте катастрофы.

Останки погибших направят на судебно-медицинские и геномные экспертизы.

Следователи обнаружили и изъяли личные вещи экипажа. При осмотре места крушения зафиксировали повреждения и расположение обломков Ан-26, показания приборов и навигационного оборудования самолета.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее сообщил, что семьям погибших членов экипажа Ан-26 выплатят по миллиону рублей компенсации. Средства выделят из резервного фонда правительства.

Самолет Ан-26 исчез с радаров 22 сентября. Воздушное судно перестало выходить на связь в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. Полет выполнялся для проверки средств радиотехнического обеспечения полетов в регионе. На борту находились шесть человек, летчики и технические специалисты. В ходе поисков спасатели нашли обломки самолета в труднодоступной лесистой местности в районе горы Хребтова, добраться до них смогли только на следующий день. Все шесть членов экипажа погибли. СК завел дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.