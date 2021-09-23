Спасатели прибыли на место крушения Ан-26 под Хабаровском

Спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на губернатора региона Михаил Дегтярев.

В составе поискового отряда находятся 40 человек, уточнил телеканал РЕН ТВ. Видео с места поисково-спасательных работ опубликовал RT.

Telegram-канал Mash написал, что, по предварительной информации, на месте крушения самолета обнаружено тело одного из погибших.

Также в скором времени на место приедут сотрудники Генпрокуратуры и Следственного комитета.

Самолет Ан-25 пропал с радаров 22 сентября в 30 километрах от Хабаровска. Он проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов в регионе. На борту находились шесть человек. Следственный комитет завел уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

В четверг обломки самолеты были найдены в районе горы Хребтова, уточнила пресс-служба регионального МЧС. В сообщении говорилось, что о судьбе экипажа ничего не известно.

Сотрудники СК забрали образцы документов, топлива Ан-26 в аэропорту Хабаровска, а также допросили технический персонал, который в последний раз проводил обслуживание самолета.