Происшествия 30 августа 2023, 22:20 Осколки сбитой украинской ракеты повредили ЛЭП в Крыму Советник главы Крыма: украинская ракета повредила линию электропередач РИА «Новости»

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Осколки сбитой над Крымом ракеты повредили линию электропередач. Аварию ликвидируют в течение часа. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что российские силы ПВО сбили крылатую ракету ВСУ в восточной части Крыма. В результате падения обломков загорелась трава в поле. На месте работают спасатели.

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Власти полуострова призвали жителей сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и не публиковать в интернете кадры работы ПВО.

В понедельник, 28 августа, российские силы ПВО также сбили украинскую крылатую ракету над Черным морем у побережья Крымского полуострова.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры разрешили Украине наносить удары по Крыму. Хотя еще год назад, по словам политика, Запад просил Украину воздержаться от подобных атак.