Важное 30 августа 2023, 22:07 Крылатую ракету сбили на востоке Крыма Аксенов: ПВО сбила украинскую крылатую ракету в восточной части Крыма РИА «Новости»

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Российские силы ПВО сбили крылатую ракету ВСУ в восточной части Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — заявил Аксенов.

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Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что от обломков ракеты загорелась трава в поле. На месте работают спасатели.

«Просим всех не выкладывать кадры работы ПВО, позиции и районы с геопривязкой», -- попросил Крючков в своем Telegram-канале.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры разрешили Украине наносить удары по Крыму. Хотя еще год назад, по словам политика, Запад просил Украину воздержаться от подобных атак.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что позиция западных кураторов стала «приближением апокалипсиса». По его словам, Россия в данном случае сможет действовать в рамках jus ad bellum (право государства на ведение военных действий — прим. ред.) против всех и каждого в странах НАТО.