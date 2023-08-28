Мир 28 августа 2023, 21:38 Украина получила разрешение на удары по Крыму Подоляк заявил, что союзники Украины разрешили ей наносить удары по Крыму РИА «Новости»

Читать 360tv в

Киевский режим получил от стран-партнеров разрешение на атаки Крыма. Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в ходе телемарафона.

«Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму», — сказал он.

Реклама

Подоляк обратил внимание, что год назад Запад просил Украину воздержаться от ударов по полуострову. Сейчас ситуация якобы изменилась.

«Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское на оккупированной территории», — подчеркнул он.

Советник главы офиса Владимира Зеленского также пообещал, что количество бьющих по территории России «неустановленных беспилотников» только вырастет.

В Минобороны 28 августа сообщили, что российские средства ПВО сбили на подлете к Крыму крылатую ракету.

Авторы: