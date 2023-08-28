Важное 28 августа 2023, 12:12 Крылатую ракету сбили у берегов Крыма Минобороны: средства ПВО сбили над Черным морем в районе Крыма крылатую ракету РИА «Новости»

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Над Черным морем у побережья Крыма сбили украинскую крылатую ракету. Дежурные средства ПВО засекли ее около 11:30, сообщило Минобороны России.

«Сегодня в районе 11:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

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Военные засекли украинскую крылатую ракету. Дежурные средства ПВО нанесли удар и сбили ее над Черным морем у берегов Крыма.

Глава региона Сергей Аксенов сообщал, что на севере и западе полуострова сбили два беспилотника. Противник использовал их для разведки. Столько же БПЛА самолетного типа засекли над Брянской областью, еще один — в районе Люберец.

Украинские войска пользовались разведданными союзников из стран Запада, чтобы атаковать объекты на территории России. Источник The Economist заявил, что не более 40% выпущенных дронов приблизились к цели.