Эксклюзив 18 апреля 2024, 14:09 «Ошибки были катастрофическими». Авиаэксперт — о посадке самолета в поле под Новосибирском Авиаэксперт Вахнеев: экипаж Airbus «Уральских авиалиний» допустил грубые ошибки

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Экипаж самолета Airbus «Уральских авиалиний», посадивший воздушное судно в поле под Новосибирском, допустил очень грубые ошибки. Об этом в стриме «360» с Екатериной Малашенко заявил авиаэксперт и журналист Михаил Вахнеев.

«Ошибки просто катастрофические были. Сначала говорили, что неправильно рассчитали топливо, потом выяснилось, что они вообще топливо не рассчитывали. У них пилоты не заметили, что шасси выпущено! На первом допросе командир говорил, что шасси было убрано, а на повторном — признался, что оно было выпущено, а они этого даже не заметили», — посетовал собеседник канала.

По словам Вахнеева, ответственность лежит на командире воздушного судна. Именно он в любой стрессовой ситуации должен оставаться спокойным, не терять самообладания.

«Что касается диспетчеров, какие-то рекомендации они давали, но главный человек на борту воздушного судна — его командир. Он и только он принимает решения, это его право — послушать или не послушать диспетчеров, и вся ответственность на нем. И он должен был садиться в Омске», — констатировал авиаэксперт.

Аварийная посадка самолета рейса Сочи — Омск со 159 пассажирами на борту произошла в сентябре 2023 года. У воздушного судна отказала гидравлическая система, и экипаж решил лететь в Новосибирск, но из-за нехватки топлива посадил самолет прямо в поле. Недавно комиссия Росавиации завершила повторное расследование ЧП и порекомендовала уволить двух топ-менеджеров компании. Появилась информация о том, что по собственному желанию уволился пилот Сергей Белов, однако он отказался подтверждать «360» эти данные.