Происшествия 15 сентября 2023, 14:03 Командир самолета Airbus A-320 объяснил свое решение сажать самолет в пшеничном поле Пилот «Уральских авиалиний» Белов объяснил, почему решился сажать самолет в поле РИА «Новости»

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Командир экипажа самолета Airbus A-320 «Уральских авиалиний» Сергей Белов объяснил, почему принял решение об аварийной посадке борта, следовавшего из Сочи в Омск. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

По словам Белова, самолет мог не дотянуть до аэродрома назначения — в Новосибирске, а топлива на разворот ему бы не хватило.

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«Доложил диспетчеру сигнал срочности, объяснил ситуацию и провел брифинг со вторым пилотом, что будем искать сверху площадку для безопасной посадки, потому что задача стояла сохранить жизнь и здоровье пассажиров», — пояснил пилот.

Ранее «Уральские авиалинии» показали сделанное с воздуха видео места посадки самолета Airbus A-320.

Аварийная ситуация произошла утром 12 сентября: у самолета выявили сбой одной из трех гидросистем. Экипаж сумел посадить борт в поле у поселка Московка Новосибирской области — ни сам экипаж, ни пассажиры не пострадали.