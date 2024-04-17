Эксклюзив 17 апреля 2024, 14:18 «Не знаю, откуда данные». Посадивший самолет в поле под Новосибирском пилот — об увольнении Посадивший самолет в поле под Новосибирском пилот опроверг данные об увольнении РИА «Новости»

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Пилот Сергей Белов, посадивший самолет в поле под Новосибирском, в беседе с «360» косвенно опроверг сообщения в СМИ о том, что он якобы уволился из авиакомпании «Уральские авиалинии» по собственному желанию. Он дал краткий комментарий.

«Я не знаю, откуда эта информация. Извините, я не могу говорить», — заявил пилот.

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Белов пояснил, что находится в самолете.

Аварийная посадка самолета рейса Сочи — Омск со 159 пассажирами на борту произошла еще 12 сентября. У воздушного судна отказала гидравлическая система. Экипаж решил лететь в Новосибирск, но топлива не хватило и самолет пришлось посадить в поле. Еще тогда руководство авиакомпании попросило пилотов уволиться.

На днях стало известно, что комиссия Росавиации завершила повторное расследование инцидента, и по его итогам порекомендовала уволить двух топ-менеджеров компании. В СМИ писали, что после публикации отчета о расследовании Белов написал заявление об увольнении.