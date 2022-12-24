Важное 24 декабря 2022, 12:15 Организатора сгоревшего приюта в Кемерове задержали СК задержал организатора нелегального кемеровского приюта после смертельного пожара РИА «Новости»

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Сотрудники СК задержали мужчину, который организовал приют для престарелых в Кемерове. В пресс-службе ведомства добавили, что с задержанным проводят ряд следственных действий. В результате пожара в здании минувшей ночью погибли 22 человека.

«В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СК.

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Задержанным оказался 31-летний местный житель. Индивидуальный предприниматель арендовал дом, в котором и разместил постояльцев. Сотрудники ведомства выяснили, что мужчине жаловались на неисправность угольного котла, но он не обратил на это внимания. Ему предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.

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Пожар в здании на Таврической улице в Кемерове случился в ночь на 24 декабря. Изначально спасатели обнаружили тела 20 погибших, позже число жертв увеличилось до 22. Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил провести проверку пожарной безопасности всех организаций, размещающих у себя людей.