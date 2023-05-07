Происшествия 07 мая 2023, 15:41 Опубликована фотография Прилепина сразу после взрыва машины Появилась фотография Прилепина сразу после подрыва автомобиля

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Фотография пострадавшего от взрыва Захара Прилепина, сделанная сразу после покушения на него, появилась в Сети. Ее опубликовал Telegram-канал газеты «Известия».

На снимке — писатель лежит на подушке и одеяле рядом с искореженной машиной, его за руку держит пожилой мужчина. Уточняется, что первую помощь Прилепину оказывали его соседи.

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Автомобиль с Захаром Прилепиным взорвали 6 мая в Нижегородской области. С места ЧП писателя эвакуировали в больницу на вертолете. Медики диагностировали тяжелую сочетанную травму и контузию обоих легких, писателя уже вывели из медикаментозного сна. При взрыве погиб водитель и соратник Прилепина, сотрудник батальона Росгвардии Александр Шубин. Очевидец рассказал, что взвыв был такой силы, что взрывная волна пошла по одежде, хотя он находился не рядом с местом покушения.

Подозреваемого в покушении на Прилепина задержали. На допросе он рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы для убийства писателя.