Общество 07 мая 2023, 14:49 Появились кадры эвакуации Прилепина на вертолете в больницу Момент эвакуации Прилепина на вертолете в больницу попал на видео Пресс-служба МВД

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Видео эвакуации пострадавшего при взрыве автомобиля Захара Прилепина из поселка Пионерское Нижегородской области в больницу появилось в Сети. Кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На них видно, как медицинский вертолет с раненым писателем отрывается от земли и поднимается в небо. По данным канала, поселок, где произошло покушение на Прилепина, еще оцеплен. На месте работают саперы, следственные действия на месте ЧП продолжаются.

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Автомобиль с Захаром Прилепиным взорвали 6 мая в Нижегородской области. Медики диагностировали тяжелую сочетанную травму и контузию обоих легких, писателя уже вывели из медикаментозного сна. При взрыве погиб водитель и соратник Прилепина, сотрудник батальона Росгвардии Александр Шубин.

Подозреваемого в покушении на Прилепина задержали. Им оказался уроженец Украины, завербованный спецслужбами. Он уже дал признательные показания. Видео допроса опубликовал СК.

Официальный представитель МИД Мария Захарова возложила ответственность за покушение на Прилепина на США и Британию.