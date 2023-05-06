Криминал 06 мая 2023, 20:43 Оперативное видео с допросом подозреваемого в покушении на Прилепина появилось в Сети СК РФ опубликовал видео с допросом подозреваемого в покушении на Прилепина

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Следственный комитет РФ опубликовал в Telegram-канале видео допроса подозреваемого в покушении на Захара Прилепина. Мужчина 29-ти лет признался, что пытался убить писателя по приказу СБУ.

Подозреваемый Александр Пермяков рассказал, что родился в городе Дружковка Донецкой Народной Республики. Украинские спецслужбы завербовали его в 2018 году. На территорию России мужчина приехал с определенной целью — ликвидировать Захара Прилепина. Пермяков признался в попытке убить писателя.

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После дистанционного подрыва взрывного устройства Пермяков попытался скрыться, но его оперативно задержали в другом населенном пункте. Следователи продолжат допрос подозреваемого, назначена экспертиза смывов с рук и одежды. СК России устанавливает причастность к преступлению других лиц.

Сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина. По нескольким адресам в Москве организовали обыски — на явочные квартиры указали подозреваемые.