Происшествия 24 марта 2024, 03:07 Оператор группы «Пикник» выразил уверенность, что теракт был тщательно спланирован Оператор Поморин: теракт в «Крокусе» тщательно спланировали

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Теракт в Crocus City Hall тщательно спланировали. Об этом в эфире СоловьевLIVE заявил оператор Иван Поморин, который должен был снимать концерт группы «Пикник».

По его словам, нападавшие организовали все таким образом, чтобы зрители не имели возможности покинуть концертный зал.

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«Очень хорошо представляли, в какой момент это должно произойти, чтобы зрители из зала не могли двинуться в сторону каких-то других запасных выходов, и все ломились в сторону сцены», — отметил Поморин.

Оператор находился за кулисами, когда коллеги рассказали ему о сути происходящего, он дал им указание как можно скорее покинуть помещение.

В России 24 марта начался день общенационального траура по жертвам теракта в Crocus City Hall. В стране приспустили государственные флаги и отменили развлекательные мероприятия.

Президент России Владимир Путин назвал теракт в Crocus City Hall кровавым и варварским. Глава государства поблагодарил медиков, пожарных и спасателей, которые работали на месте происшествия.