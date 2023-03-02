Происшествия 02 марта 2023, 22:19 «Он еще в реанимации». Мать пострадавшего во время атаки ДРГ в Брянской области мальчика рассказала о его состоянии Раненный во время нападения диверсантов в Брянской области мальчик перенес операцию РИА «Новости»

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Раненный во время атаки украинских диверсантов мальчик из Брянской области находится в реанимации после операции. Об этом мать ребенка рассказала в беседе с ТАСС.

«Он еще в реанимации под наркозом, отойдет от наркоза только завтра утром. Дочка и врачи сказали, что с ним все хорошо, операция прошла успешно», — сказала она.

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По словам женщины, сыну быстро оказали медицинскую помощь после нападения, что помогло спасти его жизнь.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз предложил наградить пострадавшего от действий ДРГ школьника медалью «За отвагу». Школьник получил ранение во время обстрела украинских диверсантов, но помог спрятаться двум девочкам.

Группа украинских диверсантов вела обстрел по движущемуся автомобилю в селе Любечане, в результате чего скончался водитель и получил ранения ребенок 2012 года рождения. Позже стало известно о гибели еще одного местного жителя.

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что группировку украинских диверсантов уничтожили массированным артиллерийским ударом после того, как их выдворили за границу.